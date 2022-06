Zaradi črnih gradenj na območju hrvaške Istre številne aretacije

Hrvaška policija je v obširni akciji, povezani z nezakonitimi gradnjami na območju hrvaške Istre, aretirala 15 ljudi. Policija v zvezi s tem sicer preiskuje skupno 26 ljudi, od tega 10 slovenskih državljanov. Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala preiskuje sume nezakonite gradnje, podkupovanje, ponarejanje listin in zlorabo položaja na področju prostorskega načrtovanja v mestu Vodnjan. Skupina hrvaških in slovenskih državljanov ter državljan Srbije naj bi se pri tem tudi protipravno premoženjsko okoristila, in sicer za najmanj 600.000 evrov.