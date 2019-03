Zaradi domnevnega izsiljevanja podjetja Nike aretirali nekdanjega odvetnika Stormy Daniels

Stormy Daniels nad novico ni presenečena

Stormy Daniels se je z Avenattijem razšla, med drugim, ker jo je prepričal v odškodninsko tožbo proti Trumpu zaradi žalitve, ko jo je javno ozmerjal za lažnivko. Tožbo je izgubila in mora Trumpu plačati 293.000 dolarjev sodnih stroškov. Po novici o aretaciji je sporočila, da ni presenečena, saj da je bil Avenatti do nje zelo nepošten.

Pri poskusu izsiljevanja podjetja Nike naj bi Avenatti sodeloval z Markom Geragosom, še enim slavnim odvetnikom, ki je v preteklosti med drugim delal za Michaela Jacksona in Winono Ryder, trenutno pa brani igralca Jussieja Smolletta, ki je obtožen lažne prijave rasističnega napada v Chicagu. Geragos je v ponedeljek nemudoma izgubil komentatorsko službo na televiziji CNN.

Avenatti, ki trenutno zastopa dve ženski, ki glasbenika R. Kellyja obtožujeta spolne zlorabe, naj bi prejšnji teden poklical direktorje Nike in zagrozil z objavo negativnih informacij. Razen, če mu skupaj z Geragosom ne plača med 15 do 25 milijonov dolarjev, da raziščeta škandal v amaterski košarkarski ligi za mlade v Kaliforniji, ali pa jima plačajo 22 milijonov za molk. Direktorji so to nemudoma prijavili in Avenattiju pripravili zasedo.

Avenatti prepričan, da bo opran krivde

Kalifornijski odvetnik je v ponedeljek prispel v New York na pogovore z direktorji podjetja, vendar so ga pričakali agenti FBI. Avenatti je plačal 300.000 dolarjev varščine in odšel na prostost. Pred sodiščem je zagotovil, da bo popolnoma opran krivde, ko bodo znana vsa dejstva. Dodal je, da se je vedno boril proti mogočnim ljudem in podjetjem in bo s tem nadaljeval.

Zvezni tožilstvi New Yorka in Los Angelesa sta uskladili objavi obtožnic, čeprav so kalifornijski Avenattija preiskovali že več kot leto dni. Med drugim so odkrili, da je z lažnimi davčnimi napovedmi v Misisipiju dobil 4,1 milijona dolarjev posojila za svoje posle s kavo.

Po besedah agenta davkarije v Los Angelesu Marka Pearsona je Avenatti na mesec porabil 200.000 dolarjev za luksuzno življenje. Avenatti je lani novico o tem, da dolguje deset milijonov dolarjev odvetniku, s katerim je sodeloval, označil kot klevete.

Lani novembra so ga aretirali zaradi domnevnega nasilja nad nekdanjim dekletom, vendar je ob aretaciji povedal, da bo kmalu opran krivde, ker gre za laži. Tožilstvo je potem letos januarja odstopilo od pregona. Odvetniki domnevno pretepene 24-letne igralke Mareli Miniutti so takrat izražali ogorčenje nad odločitvijo tožilstva, ki naj bi bila posledica pomanjkanja dovolj prepričljivih dokazov za obsodbo.