Zaradi donacije novozelandskega napadalca preiskali dom avstrijskega ekstremista

Vodja skrajno desne skupine z imenom Identitarno gibanje Avstrije Martin Sellnerje na družbenih omrežjih sporočil, da so policisti v ponedeljek preiskali njegovo stanovanje. Pri tem so zasegli vse njegove elektronske naprave.

Tožilstvo je preiskavo odredilo, ker so ugotovili, da je Sellner prejel "nesorazmerno visoko donacijo" od osebe s priimkom Tarrant. To je priimek napadalca iz Christchurcha, ki je v streljanju v dveh mošejah ubil 50 ljudi.

Avstrijski notranji ministerChristoph Poelzlje potrdil, da je tajna služba preiskala Sellnerjev dom na Dunaju na zahtevo tožilstva iz Gradca. Tiskovni predstavnik tožilstva Hansjoerg Bacher je naletel na donacijo med že obstoječo preiskavo v Sellnerjeve finance. Niso sicer sporočili, kdaj je bilo 1500 evrov doniranih, potrdili pa so, da je šlo za veliko večjo vsoto, kot so druge donacije Sellnerju ali njegovemu gibanju. "Dogodki na Novi Zelandiji so tej donaciji dali obraz," je še povedal Bacher. Preiskava zoper Sellnerja temelji na avstrijskih zakonih za boj proti terorizmu. "Ugotoviti moramo,če obstaja povezava, in če obstaja, je treba ugotoviti, kakšna," pojasnjujejo na tožilstvu.