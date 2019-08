Marihuana ga je zasvojila, pri 23 letih se je njegovo življenje ustavilo

V času, ko je veliko pogovorov o tem, da bi bilo treba marihuano legalizirati, smo se pogovarjali z Matejem Skubicem, dolgoletnim odvisnikom od drog. Predstavil je svoj vidik, zakaj misli, da ni prav, da je marihuana na dosegu rok. Šest let je bil v primežu droge, medtem pa je njegovo življenje tonilo vedno globlje. In prav ta spoznanja so ga pripravila do tega, da Sloveniji predstavi svojo zgodbo.