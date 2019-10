Zaradi eksplozije plinske jeklenke zagorel vlak v Pakistanu, več deset mrtvih

Minister za železnice Šajk Rašid Ahmed je napovedal, da bodo uvedli preiskavo, s katero bodo poskušali ugotoviti, kako je jeklenka prišla na vlak. Plinske jeklenke so namreč na vlakih prepovedane.

Ogenj je po eksploziji zajel najmanj tri vagone, potniki pa so v paniki začeli skakati z vlaka, ki se je še vedno premikal.

Predstavnik lokalnih reševalcev Bakir Husain je potrdil 65 žrtev in izrazil bojazen, da se bo število žrtev še povečalo, saj so v notranjost vagonov lahko vstopili šele, ko so pogasili požar.