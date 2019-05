Zaradi gneče na najvišji gori sveta umrli trije alpinisti

Preden se je Cash odpravil na pot, je svojemu sinu poslal sporočilo, kjer je zapisal, da "se počuti izjemno blagoslovljenega, da se odpravlja na goro, o kateri je sanjal in bral zadnjih 40 let".

Ugodno vreme je mnoge od tistih, ki so dobili dovoljenje za vzpon, spodbudilo, da se odpravijo na vrh ob podobnem času. Plezalce so prav tako opozarjali, naj na vrh pohitijo, saj se je vreme spreminjalo izjemno hitro.

Indijca Anjali Kulkarni in Kalpana Das sta umrla v podobnih okoliščinah, a v ločenih incidentih. Lokalni časopis je poročal, da so bile vse tri smrti povezane z dolgimi vrstami ljudi nad 8.000 metrov. To območje imenujejo tudi 'death zone' ali 'cona smrti'.

"To je velik problem, ker je pot že tako nevarna in vedno obstaja tveganje. Gneča ljudi pa pot še dodatno otežuje," je za New York Times povedal vodja ene izmed agencij, ki vodijo apliniste na vrh, Nivesh Karki. Kot je še povedal, je 54-letna Anjali Kulkarni umrla v coni smrti, in sicer zaradi izčrpanosti. Z možem, ki je prav tako umrl, sta bila prisiljena čakati v vrsti več ur, da bi dosegla vrh.

V preteklem tednu je na Mount Everest umrl še en pohodnik, in sicer irski profesor Seamus Lawless. Zanj je bil usoden padec med spustom z vrha.