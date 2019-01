Zaradi gripe na Hrvaškem umrlo že 45 ljudi

Na Hrvaškem so do nedelje zabeležili 45 smrtnih primerov gripe in 28.664 obolelih, je objavil hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz). Ocenjujejo, da se na Hrvaškem približujejo vrhu letošnje epidemije gripe, potem ko je prejšnji teden zbolelo 11.000 ljudi, kar je letošnje največje število obolelih z gripo.

Od 18. januarja, ko so objavili prve zbirne podatke o sedmih smrtnih žrtvah in nekaj več kot 8600 ljudeh, ki so zboleli za gripo, je v manj kot desetih dneh zaradi posledic gripe umrlo še 37 ljudi, zbolelo pa jih je več kot 20.000.

Hzjz je na svoji spletni strani še zapisal, da so med žrtvami letošnje gripe osebe, stare med sedem in 96 let, 25 pa je bilo starejših od 65 let in so trpeli za eno ali več kroničnimi boleznimi.

Poudarili so, da letos na Hrvaškem razsaja virus gripe tipa A ter da so največ obolelih registrirali v Zagrebu in okolici kot tudi v Slavoniji in Dalmaciji.