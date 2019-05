Zaradi groženj islamistov do nadaljnega odpovedali vse maše

Potem ko je nadškof šrilanškega Kolomba kardinal Malcolm Ranjith sporočil, da bodo po smrtonosnih velikonočnih terorističnih napadih to nedeljo maše znova organizirali v nekaj cerkvah, so se zdaj na podlagi nasveta varnostnih služb odločili, da so vse maše odpovedane za nedoločen čas.

Teroristični napadi na Šrilanki FOTO: AP Šrilanška katoliška cerkev naj bi bila namreč tarča več novih groženj z bombnimi napadi. V državi sicer po terorističnih napadih veljajo izredne razmere. Medtem so oblasti sporočile, da so napadi po zadnjih podatkih terjali 257 življenj, da pa bi njihovo število lahko še naraslo. 47 od 496 je namreč še vedno v bolnišnicah, 12 na intenzivni negi. Tako napadi kot nove grožnje sicer v ospredje postavljajo vprašanje zaščite kristjanov v državi, kjer ti predstavljajo dobrih sedem odstotkov prebivalcev. Njihova skupnost je prepričana, da država za njihovo varnost stori premalo.