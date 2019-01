Zaradi grožnje z bombo v Frankfurtu z vlaka evakuirali 500 ljudi

"Nevarnost bombnega napada. 500 ljudi je bilo varno izpuščenih z vlaka. Progi 5 in 6 sta trenutno zaprti. Ukrepamo. Ostanite mirni," je o dogajanju na glavni železniški postaji v Frankfurtu tvitnila tamkajšnja policija.

Potniki so bili evakuirani z vlaka, ki vozi na relaciji Zürich–Kiel, poročajo nemški mediji. Policisti so vlak ustavili v Franfurtu, ker naj bi dobili prijavo, da se na njem nahaja bomba. A kot kaže, naj bi šlo za lažni preplah, policisti naj bi pregledali kovček, v katerem pa so bila po prvih informacijah zgolj oblačila.