Močna neurja povzročila večjo škodo

Za gasilci, pripadniki civilne zaščite in prostovoljci je bila še ena neprespana noč. Ti so namreč iz poplavljenih objektov črpali meteorno vodo, čistili cestišča, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, zasilno prekrili poškodovana ostrešja in odstranili podrto drevje. V torek zjutraj so bile tako posledice neurij večinoma že odpravljene. Izjema je litijska gimnazija, kjer je orkanski veter odpihnil streho, močni nalivi pa so praktično uničili celotno notranjost šolskih prostorov.