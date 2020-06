Zaradi hudih poplav ponekod v BiH in Srbiji razglasili izredne razmere

Na zahodu Srbije in severovzhodu Bosne in Hercegovine se zaradi močnega deževja borijo s poplavami. Poplavljeni so številni objekti, več kot 700 hiš, na več regionalnih cestah je prekinjen tudi promet. Tako zaradi rek, ki so prestopile bregove, kot zaradi podrtih mostov in zemeljskih plazov. V osmih občinah na zahodu Srbije so razglasili izredne razmere, v šestih občinah v Bosni in Hercegovini pa naravno nesrečo.