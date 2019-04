Zaradi izčrpanosti med štetjem glasovnic umrlo 270 ljudi

Več kot 270 delavcev je umrlo po indonezijskih volitvah, večinoma zaradi bolezni, povezanih z utrujenostjo in delovno obremenitvijo, ki so jo povzročile dolge in naporne ure štetja glasovnic na roke. Ob tem je zbolelo več kot 1000 ljudi.

V Indoneziji je umrlo več kot 270 delavcev, ki so na nedavnih volitvah ročno šteli na milijone glasovnic. Razlog za smrt pa je v večini primerov utrujenost in izčrpanost, je sporočila indonezijska volilna komisija. Arief Priyo Susanto, vodja volilne komisije, pa je potrdil, da je poleg tega zbolelo kar 1,878 ljudi, ki so delali na volitvah, piše BBC. Delavci so morali ročno prešteti več sto milijonov glasovnic. FOTO: AP Glasovnice je na volitvah 17. aprila sicer pomagalo šteti kar približno sedem milijonov ljudi. Od njih pa se je pričakovalo, da bodo delali skozi vso noč, v izredno soparnih razmerah, kar je bilo za mnoge fizično prenaporno. Gre sicer za delavce, ki so jih najeli začasno, za potrebe volitev, za razliko od javnih uslužbencev pa za njih ni obvezen zdravniški pregled. Te volitve so bile tudi prve, na katerih je 260 milijonov Indonezijcev volilo predsednika države, hkrati pa so potekale tudi volitve v nacionalni in regionalne parlamente - z namenov varčevanja. Na volitvah je sicer slavil trenutni predsednik Joko Widodo. Istočasno so potekale predsedniške volitve, ter volitve v nacionalni in regionalne parlamente. FOTO: AP Volilna komisija je napovedala, da bo svojcem žrtev izplačala 36 milijonov rupij oziroma 2260 evrov.