Zaradi izjemno visokih stroškov sadjarji zmanjšujejo površine sadovnjakov

Pridelava jabolk, ki jih izvažamo po vsem svetu, zaradi visokih stroškov upada. Če je Slovenija pred leti proizvedla 75.000 ton jabolk, slovenski sadjarji pričakujejo, da se bo zaradi slabih vremenskih razmer in številnih kriz to število kmalu prepolovilo. Tudi v Evrosadu so morali zmanjšati za kar 30 odstotkov površin sadovnjakov jablan in hrušk ter se preusmeriti na druge sadne vrste. Visoki stroški pa so jih, tako kot druge sadjarje, udarili po žepu v skoraj vseh pogledih, podražila so se gnojila, elektrika, proizvodnja, embalaža, višji so tudi stroški hlajenja.