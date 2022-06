V naselju Suhadole pri Komendi so krajane v ponedeljek presenetili umazana reka Pšata, na njenem površju pa plavajoče poginule ribe. Na teren so se takoj odpravili okoliški gasilci ter mobilna enota ekološkega laboratorija Elme. Ugotovili so, da je izvor onesnaženja v naselju Komenda, kjer je zaradi mehanske okvare kanalizacijskega sistema v reko odtekala fekalna voda. Zaradi zamašenega kanala se je znižal vodostaj reke, pomanjkanje kisika v vodi pa je povzročilo pogin rib.