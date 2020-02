Zaradi izrednih razmer so gasilci v Slovenski Bistrici ustanovili štab

Silovi veter, ki je v sunkih pihal tudi do do 100 kilometrov na uro, je ruval drevesa, pod katerimi se je znašlo kar nekaj avtomobilov, in odkrival številne strehe. Več 100 gospodinjstev je ostalo brez elektrike, ponekod pa je bila motena tudi oskrba s pitno vodo. Gasilcem je na pomoč priskočila tudi civilna zaščita, v Slovenski Bistrici pa so zaradi izrednih razmer gasilci ustanovili celo štab.