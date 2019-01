Zaradi izrednih vremenskih razmer v Nemčiji tudi smrtne žrtve

Čeprav so močne padavine na območju Bavarske zjutraj ponehale, vreme še vedno povzroča težave na cestah in v železniškem prometu. Na jugu Bavarske so zaradi izrednih vremenskih razmer zaprte tudi tamkajšnje šole. Po poročanju nemškega focus.de se prostega dneva veselijo šolarji v okrožjih Miesbach, Bad-Tölz-Wolfratshausen, Traunstein, Upper Allgäu, Ostallgäu in Lindau.

Na območju nemškega predela Alp še vedno obstaja visoka nevarnost sprožanja snežnih plazov.