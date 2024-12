Zaradi izziva na TikToku poškodovanih že najmanj deset otrok v BiH

Zaradi novega viralnega izziva na TikToku se je v Bosni in Hercegovini poškodovalo že najmanj deset otrok. Policija v Banjaluki, ki starše opozarja, naj bodo pozorni, kaj njihovi otroci spremljajo na družbenih omrežjih, je potrdila, da si je med izvajanjem tako imenovanega Letečega Supermana, učenka petega razreda osnovne šole zlomila obe roki. O podobnih primerih poročajo še iz Sarajeva in Maglaja. Na nevarnost poškodb, posebej na mestih, kjer ni ustreznega nadzora in zaščite, denimo ulicah in parkih, pa opozarja tudi črnogorska policija.