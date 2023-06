Zaradi jelenjadi 'izginjajo žlahtni listavci', kmetje morajo kupovati krmo

Tudi po 100 glav jelenjadi lovci opažajo na pašnikih in v gozdovih v zahodni Sloveniji. Živali je preveč, so jasni tako župani občin kot kmetje in lovci. Kot pripovedujejo, je težko imeti zveri, jelene in ljudi na istem mestu. "Preprosto ne gre, za nekoga bo zmanjkalo prostora, da ne bo to za ljudi."

Uničujejo pašnike in travnike ter pojedo ogromno krme, ki jo imamo za svojo živino, pove kmet in lovec Stanko Makuč. "Jelenjad je praktično počistila naše površine. Jeseni, ko bi morala biti trava visoka 10 centimetrov, ko gre v zimovanje, da je potem naslednje leto vegetacija normalna, so bile naše površine popasene kot golf igrišče," pojasni. Škodo povzročajo tudi v gozdovih, predvsem na mladih drevesih. Makuč doda, da na podlagi tega izginjajo žlahtni listavci, kot so jesen, divja češnja in javor.

Čeprav so lovci že odstreljevali, se je populacija povečala. "Imamo svoj zakon, ki določa eno veliko površino, ki je nelovna in na tej površini se divjad množi in širi v okolico," pove Ludvik Velikonja, predsednik območnega združenja TUO. V zadnjih dveh letih je škode več, ugotavljajo tudi na Zavodu za gozdove, zato bodo odstrel povečali, pravijo. V naslednjih dveh letih načrtujejo odvzem 1900 kosov jelenadi, pove Peter Razpet iz Zavoda za gozdove, območna enota Tolmin.