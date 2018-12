Zaradi kaosa na Gatwicku aretirali dve osebi

Dve osebi, moški in ženska, sta bili aretirani v povezavi z droni, zaradi katerih je bilo letališče Gatwick zaprto več kot 32 ur. Aretirana sta bila okoli 22. ure v petek na območju Gatwicka. Preiskava glede "kriminalne uporabe dronov" pa se nadaljuje, še sporoča britanska policija, ki se je v iskanju informacij obrnila tudi na javnost:"Še naprej pozivamo javnost, potnike in širšo skupnost v Gatwicku, da je pozorna, nam nudi podporo in nas takoj kontaktira, če ima kakršnekoli informacije, ki bi nam pomagale pri iskanju odgovornih." Na letališču po poročanju BBCše naprej ostajajo policisti.

Drona so na Gatwicku opazili v sredo, zaradi česar je na letališču ostalo ujetih več desettisoče potnikov. Znova so drona opazili v petkovih večernih urah, zaradi česar so letališče za kratek čas znova zaprli. Policija je uporabo dronov označila za namerno oviranje varnosti letalskega prometa.