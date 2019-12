Zaradi kibernetičnega napada v New Orleansu razglasili izredne razmere

Iz NOLA Ready so tvitnili, da se je "na mestnem omrežju pojavila sumljiva aktivnost" in medtem, ko so dogajanje preiskovali, pa je dejavnost okrog 11. ure "že kazala na incident zoper kibernetično varnost".

Kot previdnostni ukrep je mestni oddelek za informacijsko tehnologijo ukazal vsem zaposlenim, da ugasnejo računalnike in se izklopijo iz brezžične internetne povezave. Prav tako so izključili vse mestne strežnike, zaposlenim pa so naročili, da izklopijo vse naprave.

Županja LaToya Cantrell je na tiskovni konferenci potrdila, da je šlo za napad na programsko opremo. V zvezi z incidentom so razglasili izredne razmere, dodali pa so, da povezave za komunikacijo v sili niso bile prizadete. Čeprav so začasno ustavili delovanje mestnega centra za odkrivanje kriminala v realnem času, 'Real-Time Crime Center', so varnostne kamere v mestu še vedno snemale. Tudi delo policije in gasilcev ter njihova odzivnost na klice v sili niso bili moteni.