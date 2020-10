Zaradi koronavirusa huda kadrovska stiska v Splošni bolnišnici Jesenice

"Teden pričenjamo z novico, ki smo se je bali in za katero smo po tihem upali, da nam je ne bo treba nikoli zapisati," se je začelo dramatično obvestilo iz Splošne bolnišnice Jesenice. Ker so okužbo potrdili pri 19 zaposlenih, še devet pa jih je moralo v karanteno in samoizolacijo, jim je začelo zmanjkovati kadra, da so tri oddelke v bolnišnici morali povsem zapreti. Prav tako so ustavili izvajanje vseh nenujnih posegov, zaradi kadrovskega izpada pa težko pokrivajo tudi dializo.