Zaradi koronavirusa na Onkološkem inštitutu vzpostavili rdečo cono

Pri petih onkoloških bolnikih, ki so hospitalizirani na Onkološkem inštitutu, so namreč potrdili koronavirus. A ker je rdeča cona organizirana na kirurškem oddelku, na Inštitutu opozarjajo, da bodo primorani zmanjševati onkološko dejavnost oziroma odpovedovati operacije. Pa je to res treba? Zakaj bolnikov ne morejo, tako kot do zdaj, premestiti v druge bolnišnice? Kot odgovarjajo na ministrstvu, onkološko dejavnost izvajajo tudi v ostalih bolnišnicah, kjer se prav tako soočajo z vdori virusa v bele cone.