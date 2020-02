Koronavirus vpliva tudi na indekse ameriške, evropske in kitajske borze, ki so v zadnjih dneh padli za do 10 odstotkov. Najbolj so padle vrednosti delnic letalskih, logističnih in turističnih podjetjih, zmanjšala se je poraba nafte, moteni so dobavni tokovi s Kitajske. In kam gre denar iz delnic? V zlato in obveznice. Cena zlata je od začetka leta zrasla za okoli 11 odstotkov.