Zaradi kršitve 'islamskih načel' zaprli lokale: nezakonita glasba in razuzdanost

V Teheranu je iranska policija zaradi 'kršenja islamskih načel' zaprla 547 restavracij in kavarn. Nekateri 'prekrški', zaradi katerih so zaprli vrata restavracij, so denimo predvajanje nezakonite glasbe in razuzdano vedenje strank. Leta 2012 so oblasti naročile lastnikom lokalov, da namestijo kamere, s katerimi bodo lahko spremljali vedenje strank.

Kot poročaThe Guardian, je v soboto šef iranske policije sporočil, da so v Teheranu zaprli 547 restavracij in kavarn, ker te niso upoštevale islamskih načel. Kot so dodale oblasti, lastnikov restavracij in kavarn, v katerih niso upoštevali islamskih načel, v času policijske operacije ni bilo na lokacijah. Policijska operacija, v kateri so zaprli 547 podjetij in aretirali 11 kršiteljev, je trajala deset dni.

Vodja teheranskega sodišča, ki se ukvarja s 'kulturnimi kaznivimi dejanji ter socialno in moralno korupcijo', je pozval prebivalce Teherana, naj primere 'nemoralnega vedenja' sporočijo s sporočilom na določeno telefonsko številke. FOTO: Shutterstock

Med najpogostejšimi kršitvami so bili nekonvencionalno oglaševanje lokalov v kibernetskem prostoru, igranje nezakonite glasbe in razuzdanost. Iranska policija je ob tem sporočila, da je zagotavljanje spoštovanja islamskih načel ena izmed poglavitnih policijskih nalog in odgovornosti. Prebivalce pozvali, da prijavljajo kršitelje Vodja teheranskega sodišča, ki se ukvarja s 'kulturnimi kaznivimi dejanji ter socialno in moralno korupcijo', je pozval prebivalce Teherana, naj primere 'nemoralnega vedenja' sporočijo s sporočilom na določeno telefonsko številke. Kot je dodal: "Ljudje bi radi prijavili kršitve islamskih načel, vendar ne vedo, kako ... Odločili smo se, da bomo pospešili obravnavo primerov javnih nemoralnih dejanj."Državljani lahko na posebno telefonsko številko tako prijavijo tiste, ki odstranjujejo "hidžab v avtomobilih, gostijo mešane plesne zabave ali objavljajo nemoralno vsebino na Instagramu", je dejal.

Leta 2012 so oblasti naročile kavarnam, da namestijo varnostne kamere za spremljanje vedenja svojih strank. Nekateri lastniki so se namesto tega odločili, da zaprejo svoja vrata. FOTO: Shutterstock