Močno deževje v Splitu poplavilo ceste

Split je v torek zvečer zadelo močno deževje, ki je poplavilo ulice mesta. V samo eni uri je padlo 30 litrov dežja na kvadratni meter, kar je velika količina za tako kratko časovno obdobje.

Polno roke dela so imeli gasilci, ki so intervenirali na kar 20 različnih mestih. Predvsem so prečrpavali vodo, ki je poplavila številne objekte, tudi do deset centimetrov visoko. Poplavljene so bile tudi ceste, kar je ponekod povzročilo pravi prometni kaos in privedlo do zastojev. Kako je to izgledalo na enem izmed najbolj obremenjenih križišč v mestu, kjer je nastal pravi 'vodnjak', prikazuje spodnji videoposnetek.