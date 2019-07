Pijani Britanci razgrajali na križarki, več poškodovanih

Ob zaključku sedemdnevnega križarjenja po norveških fjordih se je na britanski križarki Britannia zgodil nenavaden incident. Po večurnem pijančevanju je v restavraciji izbruhnil pretep, domnevno zaradi potnika, oblečenega v klovna. Več ljudi na krovu je utrpelo poškodbe, med drugim tudi osebje.

Britanska križarka PQO’s Britannia je v četrtek popoldne ob zaključku sedemdnevnega križarjenja po norveških fjordih odplula iz pristanišča v Bergnu proti Southamptonu. Potniki, večinoma Britanci, so ob bazenu priredili 'patriotsko' zabavo, ki je traja vse do poznih večernih ur, na njej pa po besedah očividcev ni manjkalo alkohola. Na zaključni slavnostni večerji je nato izbruhnil krvav pretep med dvema skupinama potnikov. Zmotil naj bi jih moški, ki se je oblekel v klovna. Kot je povedal eden izmed potnikov, je pretep ušel izpod nadzora, po zraku pa so leteli krožniki in pohištvo. Številni potniki so bili prestrašeni.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Osebje je poskušalo posredovati med sprtimi potniki, a neuspešno, saj so tudi sami utrpeli lažje poškodbe. Restavracijo so nato vendarle uspeli zapreti, nasilne potnike pa so zaklenili v sobe, kjer jih je ob prihodu v Southampton policija aretirala. Trenutno sta v priporu 41-letna ženska in 43-letni moški, oba britanska državljana.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke