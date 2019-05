Zaradi nacističnega pozdrava končal v zaporu

Avstrijska policija je ob koncu slovesnosti v spomin na hrvaške žrtve povojnih pobojev v Pliberku prijela 48-letnega Hrvata , ki je dvignil roko v nacistični pozdrav, je potrdil tiskovni predstavnik koroških policistov Rainer Dionisio . Kot poroča Kot poročajo avstrijski in hrvaški mediji, je prijeti zdaj v celovškem zaporu, najverjetneje pa ga bo doletel izgon iz Avstrije in prepoved bivanja v tej državi. Na lanskem zborovanju je bilo zaradi omenjenega pozdrava aretiranih pet hrvaških državljanov.

Varaždinski mestni svetnik Damir Laljek, ki je organiziral pot iz Varaždina v Pliberk je potrdil, da je šlo za enega od potnikov iz avtobusa. "Z izjemo krajanov Visokega, so bili v avtobusu tudi prebivalci Varaždina, Hrašćice, Sračnice in Vinice. Eden od potnikov je na dogodku, bolj kot ne v šali, dvignil v zrak desno roko in salutiral s fašističnim pozdravom. To je bilo dovolj, da ga je avstrijska policija prijela," je za Varaždinski.hr povedal Laljek.

Potem ko so avstrijske oblasti opozorile, da ne bodo tolerirale ustaških simbolov, ki so od letos v Avstriji prepovedani, je sobotna slovesnost sicer minila brez večjih incidentov. Zbralo se je okoli 10.000 ljudi, zborovanje pa je nadziralo 450 policistov, tudi s helikopterji, celotno območje je bilo tudi pod video nadzorom. Hkrati je potekal tudi protishod, ki so se ga udeležili antifašisti iz Avstrije, Slovenije in Hrvaške.

Žalne slovesnosti za več deset tisoč pobitih Hrvatov, med katerimi so bili večinoma pripadniki poraženih sil ustaške Neodvisne države Hrvaške, a tudi civilisti, pri Pliberku potekajo od leta 1952.