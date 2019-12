Zaradi napada odvetnikov na bolnišnico v Pakistanu umirali bolniki

Aretirali 20 ljudi, trije bolniki umrli, ker so jih zdravniki pustili same

Incident je posledica dlje časa trajajočih sporov med bolnišnico v kraju Lahore v Pakistanu in odvetniki. V paniki, ki je zajela bolnišnico, so se zdravniki in medicinsko osebje skrili in pustili bolnike brez nadzora, tudi tiste v kritičnem stanju, pišeBBC.

Posredovala je policija in poskušala razgreteže razgnati s solzivcem. V dvourni akciji so aretirali več kot 20 ljudi, kazensko pa so ovadili več kot 250 ljudi. Bolnišnično osebje je dejalo, da so si odvetniki utrli pot mimo varnostnikov in se nato v skupinah odpravili na različne oddelke, kjer so napadali osebje.

Odvetniki, ki so na prizorišče prispeli v oblekah in kravatah, so se spravili tudi na informacijskega ministra pokrajine Punjab, ki je prispel v bolnišnico in skušal pomiriti strasti. Poškodovali so tudi nekaj avtomobilov, parkiranih pred bolnišnico, še poroča BBC.