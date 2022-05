Zaradi napak Fursa in Geodetske uprave lastniki gozdov dobili višje položnice

"Prispevek za vzdrževanje gozdnih cest je bil v povprečju tam okrog 50, 60 evrov že nekaj let, kar pomnim," pravi Aleš Pograjc, eden izmed lastnikov gozdnih površin, ki ga je pred tednom dni šokirala položnica. "Letošnje leto je 470 evrov. Veste, da je razlika neverjetno velika." Povedano drugače: gre za skoraj 800-odstotno podražitev.

Na napako je Finančno upravo, ki je položnice poslala, opozorila Kmetijsko gozdarska zbornica (KGZS). "Ko smo mi opozorili, so začeli pregledovati in ugotovili so napako, sami od sebe pa tega niso ugotovili," pojasnjuje predsednik KGZS Roman Žveglič.

"Finančna uprava prejme vhodne podatke od drugih institucij in na podlagi teh podatkov naredimo izračun. Naši izračuni so bili sicer pravilni, ampak ker so bili vhodni podatki napačni, je bila posledično odmera napačna," na drugi strani pojasnjuje Stojan Glavač iz FURSA.

Napako priznava tudi Geodetska uprava

Napačni vhodni podatki so napačno obračunani katastrski dohodki. "Katastrski dohodek vključuje dohodek iz zemljišč, oziroma iz gozda, prispevki oziroma prihodki iz kmetijstva," dodaja Pograjc. Ključen podatek pri izračunu tega je tudi rastiščni koeficient, kar je nekakšna ocena prirasta gozda. In tu je odstopanja, po podrobnejšem pregledu, opazil tudi Pograjc. Izpis iz 2019 kaže, da je bil ta koeficient 1, leta 2022, torej letos pa ocenjen na 7.

Od kje ta razlika? Ali pride to s kakšno obrazložitvijo, ali se je gozd toliko obrastel, je toliko bolj kvaliteten? "Tudi mi se zdaj sprašujemo zakaj, od kje, kako je to kar na enkrat prišlo do tega," se sprašuje Pograjc.