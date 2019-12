Zaradi nasilnih protestov na ulicah Pariza vlada skoraj vojno stanje

Francoski javni uslužbenci, ki so se jim pridružili rumeni jopiči, s stavko že drugi dan hromijo državo. Množičnih protestov proti načrtovani pokojninski reformi se je udeležilo skoraj milijon ljudi. Žal pa so protesti v Parizu in drugih mestih sprevrgli v nasilne izgrede. Na ulicah Pariza je vladalo skoraj vojno stanje. Policija je morala uporabiti solzivec, aretirali so 71 oseb.