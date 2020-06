Zaradi nasilnih protestov v ZDA Trumpa z družino odpeljali v bunker pod Belo hišo

Protesti zaradi smrti Georgeja Floyda med aretacijo v Minneapolisu se sprevračajo v požiganje, plenjenje, vandalizem in spopade s policijo. Kljub policijski uri vandali pustošijo tudi po ulicah Washingtona, kjer je zagorela tudi cerkev v bližini Bele hiše. To sedaj varujejo okrepljene policijske enote, nacionalna garda in tajna služba. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa, soprogo Melanijo in sina Barrona so zaradi napetih razmer za nekaj časa celo odpeljali v posebej varovani bunker pod Belo hišo.