Zaradi 'neprimernega vedenja in nezvestobe' kraljevi spremljevalki odvzeli nazive

34-letnici je kralj Maha Vajiralongkorn naziv uradne kraljeve spremljevalke podelil julija letos - zgolj dva meseca po tem, ko se je poročil s svojo četrto ženo, kraljico Suthido. Sineenat je bila generalmajorka in vojna pilotka, medicinska sestra in varnostnica. Postala je prva oseba, ki je dobila naziv uradne kraljeve spremljevalke v zadnjem stoletju, piše BBC. V zadnjih letih se je pogosto pojavljala v javnosti s kraljem, tudi po kraljevi poroki s kraljico Suthido, je ostala redna gostja na kraljevih prireditvah.

Spremljevalko pa so obtožili tudi"upiranja kralju in kraljici", zlorabo svojega položaja ter dajanja ukazov v imenu kralja. Kralj naj bi, tako piše v izjavi, spoznal, da "ni hvaležna za naziv, ki ji je bil dodeljen, prav tako se ne vede, kot pritiče njenemu položaju". 34-letnica je tako izgubila vse svoje kraljeve nazive, vojaške čine, odlikovanja, položaj znotraj kraljeve straže.

V izjavi za javnost so zapisali, da je Sineenat "pokazala odpor in poskušala preprečiti imenovanje kraljice" pred njenim kronanjem v maju."Kralj ji je podaril naziv kraljeve spremljevalke, v upanju, da bo popustila, ter da bo s tem rešil problem, ki bi lahko vplival na monarhijo."

Dejanski razlogi za odvzem nazivov po vsej verjetnosti javnosti nikoli ne bodo razkriti, saj je kraljeva palača in vse kar se dogaja znotraj nje na Tajskem zavita v skrivnost. Država pa ima tudi enega najstrožjih zakonov glede žalitve monarha na svetu.

Kralj Vajiralongkorn se je na položaj povzpel po smrti svojega očeta leta 2016. Poročil se je kar štirikrat - od leta 1977 do 1993 je bil poročen s princeso Soamsawali, od 1994 do 1996 s Yuvadhido Polpraserth, od leta 2001 do 2014 s Srirasmi Suwadee, lani pa se je poročil s kraljico Suthido.

Odstranitev Sineenat po pisanju tujih medijev spominja na dve nekdanji ženi tajskega kralja - leta 1996 se je odrekel svoji drugi ženi, ki je pobegnila v ZDA, kralj pa je razdednil tudi štiri njune sinove. Tretji ženi pa je leta 2014 prav tako odvzel vse nazive in jo izgnal z dvora.