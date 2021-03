Družini priskrbeli bivalni kontejner, a so ga zaradi zapletov vrnili nazaj v Ljubljano

Po tem, ko je šestčlanski družini v Šentjerneju ogenj popolnoma uničil hišo, je lokalna skupnost z občino na čelu stopila skupaj in priskrbela bivalni kontejner civilne zaščite. A nato so se stvari zapletle. Dovoz do pogorele hiše je bil namreč preozek za tovornjak in več kot dve toni težak kontejner, zato so predlagali novo lokacijo, a se družina z njo ni strinjala. Ideja župana Jožeta Simončiča se ni uresničila in tovornjak je skupaj s kontejnerjem odpeljal nazaj proti Ljubljani.

icon-expand