Zaradi neurja v okolici Maribora brez elektrike ostalo več kot 50 tisoč prebivalcev

Rušilni sunki orkanskega vetra, močni nalivi z grmenjem, ponekod pa tudi toča, so marsikomu že drugo noč zaporedoma kvarili spanec. Po najsilovitejšem neurju letos se je večji del Slovenije zbudil v pravem razdejanju. Orkanski veter je v Prekmurju odkrival strehe, ki so po zraku letele več deset metrov proč. Na Koroškem so iz šotorišča zaradi hudega neurja, ki je začelo podirati drevje, morali evakuirati 37 otrok. Zaradi izpada elektrike in zaradi podrtih daljnovodov pa je bilo zjutraj samo na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 50 tisoč gospodinjstev.