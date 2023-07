Zaradi neurja v Srbiji in BiH poškodovanih več sto ljudi

Uničujoče neurje se je iz Slovenije pomaknilo nad Hrvaško, nato pa v pozno popoldanskih urah pustošilo še po Bosni in Hercegovini ter severu Srbije. Zahtevalo je pet življenj in več sto ljudi je bilo ranjenih. Močan veter je podrl žerjave, odnašal strehe, podiral drevesa, trgal daljnovode. Siloviti nalivi so ulice spreminjali v reke. Za dva moška v Zagrebu in enega v Slavoniji so bila usodna padla drevesa, gasilec s severovzhoda Hrvaške pa je med intervencijo utrpel srčni zastoj. Prebivalci Zagreba 30-minutno besnenje narave opisujejo kot sodni dan. O smrti ženske zaradi električnega udara poročajo iz Bosne in Hercegovine.