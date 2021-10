'Zaradi nizke precepljenosti smo na prelomni točki, ko se nam lahko zgodi scenarij iz Bergama'

Če bo šlo tako naprej, bomo stisnjeni v kot, medicinsko osebje v naših bolnišnicah bo zmoglo le še reševati življenja, nič drugega, je na novinarski konferenci dejal minister Janez Poklukar. Ker izvajanje ukrepa PCT v družbi očitno ne deluje, kot bi si želeli – preverjanje na terenu je prej izjema kot pravilo, opažajo tudi povečano število ponarejenih potrdil – so se na vladi odločili za uvedbo rednega presejalnega testiranja na novi koronavirus v vseh bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. To pomeni, da bodo uporabnike in oskrbovance redno testirali, da bi preprečili izbruhe okužb, je pojasnil minister Poklukar.

