Po najnovejših informacijah je zaradi novega koronavirusa umrlo že 25 ljudi, 616 pa jih je s okuženih. V mestu Vuhan, epicentru izbruha, so razglasili karanteno. Onemogočili so vse vrste transporta in zaprli večino cest. Oblasti prebivalce opozarjajo, naj ne skrbijo, saj naj bi bilo mesto dobro založeno s hrano in zdravili. Do kdaj bodo trajale izredne razmere, pa za zdaj še ni znano.