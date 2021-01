Zaradi novih mutacij virusa nekatere evropske države uvajajo strožja pravila

Avstrija in Hrvaška uvajata nov, strožji režim prehajanja mej. Za vstop v Avstrijo je od zdaj obvezna registracija na spletu, Hrvaška pa je podaljšala prepoved vstopa v državo, razen če ne gre za nujne primere. Glavni namen še strožjega nadzora na mejah je preprečiti širjenje virusa - predvsem novih, še bolj nalezljivih mutacij koronavirusa. Po angleškem in južnoafriškem skrb vzbuja še brazilski sev virusa. Ukrepe na mejah so zato uvedle tudi Nemčija, Francija in Velika Britanija.

