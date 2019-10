Zaradi obiska turistične atrakcije odkrila, da ima raka

Bal Gill iz agleškega mesta Slough je z družino maja obiskala škotsko prestolnico Edinburgh. Tako kot večina turistov so si tudi oni tam med drugim ogledali atrakcijo Camera obscura in svet iluzij (Camera Obscura & World of Illusions). Ena od stvari, ki jo obiskovalci tam lahko izkusijo, je tudi, kako je videti svet s termovizijsko kamero. In ko je 41-letnica zagledala svoj posnetek, je njeno pozornost pritegnil nenavaden vir toplote na desni strani prsi.

Ko je prišla domov, je znova pogledala posnetek, ki ji ni dal miru, zato je začela po spletu raziskovati, kaj bi to lahko pomenilo. Ugotovila je, da onkologi včasih s pomočjo termovizijske kamere prepoznavajo raka. Takoj se je naročila na pregled pri zdravniku, ki je postavil diagnozo: rak na dojki v zgodnji fazi. Sledilo je takojšnje zdravljenje in v manj kot pol leta je prestala že dve operaciji, zdaj čaka še na tretjo, zato da preprečijo širjenje raka.

Po prvem šoku se je zavedala, da ji je obisk turistične atrakcije najverjetneje rešil življenje, zato je muzeju poslala zahvalno pismo. "Ko smo raziskovali nadstropja, smo prišli do sobe s termovizijsko kamero. Kot vse družine, smo vstopili in začeli kriliti z rokami in opazovali posnetke, ki so nastajali. Medtem ko smo to počeli, sem opazila rdečkast toplotni madež na moji dojki," je zapisala. Takoj so pomislili, da je to zelo čudno, saj nihče drug tega ni imel. »Naredila sem posnetek in nato smo nadaljevali in uživali v ogledu preostanka muzeja,« je dejala in pojasnila, kako je nato s pomočjo tega odkrila raka, ki je bil še v začetni fazi. "Vem, da to ni namen te kamere, vendar zame je bil to res obisk, ki mi je spremenil življenje," je še zapisala.

Direktor muzeja Andrew Johnson je dejal, da niso vedeli, da ima njihova termovizijska kamera sposobnost, da lahko zaznava takšne telesne spremembe. "Zelo se nas je dotaknilo, ko nam je Bal pisala in z nami delila svojo zgodbo, saj je rak dojke prisoten v mojem in v življenju številnih članov naše ekipe. Neverjetno je, da je Bal opazila razliko na posnetku in, kar je ključno, da je takoj ukrepala," je dejal in obiskovalki zaželel hitro okrevanje.

Termografija oziroma pregled s termokamero je metoda, ki jo pogosto uporabljajo onkologi – specialisti za raka dojke. S posebno kamero merijo temperaturo kože na površini dojk. Gre za neinvaziven diagnostični postopek, ki temelji na teoriji, da se na območjih, kjer je prisoten rak, dvigne temperatura. Rakave celice namreč rastejo in se množijo zelo hitro, dotok krvi in metabolizem sta v rakavi tvorbi hitrejša, zaradi povečanega dotoka krvi in metabolizma pa se dvigne tudi temperatura.

Sicer pa je oktober mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Zaradi vse zgodnejšega odkrivanja bolezni in ustreznega zdravljenja ta vrsta raka spada med bolezni z dobrim preživetjem. Možnost za ozdravitev je velika, če bolezen odkrijejo pravočasno, ko je še v zgodnji fazi razvoja. Ključnega pomena pri zgodnjem odkrivanju in prepoznavanju sprememb je zato ozaveščanje in izobraževanje žensk.