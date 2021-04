Sedemčlanska družina v stiski. 'Želimo si le ohraniti streho nad glavo'

Bili so srečna družina, ki je iz nič začela ustvarjati podjetje, za katerega sta starša verjela, da ima svoj prostor pod soncem. Garala sta noč in dan, kasneje so pomagali tudi otroci. "Sam posel je konstantno rasel. Stranke so bile skoraj v vsej meri zadovoljne tako z delom našega podjetja kot z našo servisno službo, ki je pokrivala vse težave, ki so jih imele stranke,je pojasnila žena obolelega.

Tako je družinsko podjetje, ki se je ukvarjalo s kmetijsko mehanizacijo, raslo, poleg družinskih članov so imeli zaposlenih še 11 ljudi. Po letih truda in uspeha pa so se nad družino začeli zgrinjati črni oblaki. Očeta je najprej zadela srčna kap, kmalu zatem pa nov udarec, možganska krvavitev. "Tega na žalost nismo mogli več popraviti. In takrat se je delovanje podjetja popolnoma ustavilo,"je dodala gospa.

Del stečaja je tudi stanovanjska hiša

Zaradi posla so imeli najete številne kredite. "Dandanes ne moreš imeti zaloge brezplačno na svoji lokaciji, ampak je treba vse, kar ponujaš, plačati," je dodala gospa. Ker oče ni mogel več delati, posel ni več cvetel in kljub temu, da se je družina sicer trudila, je podjetje začelo propadati. Nekateri delavci so odšli sami, druge so poslali na zavod. A dolgovi so se samo kopičili. "V trenutku smo ostali brez vsega, blokirali so nam popolnoma vse račune, poslovne in osebne.