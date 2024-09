Zaradi odvzetega psa grožnje z avtomatskim orožjem

"Zadnjič sem te opozoril. Premisli, kolikokrat boste ti in tvoji bližnji še jedli kosilo." Takšne in drugačne grožnje od gospoda, ki mu je inšpektor trajno odvzel psa, že skoraj dve leti posluša zavetišče Horjul. Sodu je izbila dno grožnja z avtomatskim orožjem in tako so bili v zavetišču zaradi strahu na lastne stroške primorani najeti tudi varnostno službo. Klice in obiske zavetišče redno prijavlja Policiji, sodišče pa je dosodilo pogojno kazen 10 mesecev zapora na preizkusno dobo treh let. Pa se kljub temu stvari niso umirile, pravijo v Horjulu in da to ni osamljen primer, v imenu oskrbnikov zavetišč opozarja tudi Dušan Hajdinjak.