Zaradi okužbe medicinske sestre doma učenci drugega razreda OŠ na Jesenicah

Internistični oddelek jeseniške bolnišnice je zaradi potrjene okužbe s koronavirusom pri medicinski sestri v izolaciji. Ker je imela medicinska sestra stike s pacienti in zaposlenimi, so oddelek izolirali in vse, ki so bili v stiku z njo, poslali na testiranje. Ker njen otrok obiskuje drugi razred ene od jeseniških osnovnih šol, so epidemiologi varnostno pustili doma tudi cel razred učencev.