Opozorilna stavka policistov ponovno pokazala na neenotnost policijskih sindikatov

Policisti so na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje štiri ure opozorilno stavkali. Tovornjake in avtomobile, ki so jim vsem po vrsti pregledovali tudi prtljažnike, so pregledovali počasi in temeljito, zato so nastajale daljše kolone. Tovorna vozila so na vstop v Slovenijo čakala tudi več kot dve uri. Za stavko se je odločil samo en od dveh policijskih sinikatov, to je Sindikat policistov Slovenije.