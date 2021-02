Zaradi oteženih pogojev šolanja razlike med učenci postale večje

Na vprašanja, kako šolanje od doma vpliva na odnose v družini, so poskušali odgovoriti na Inštitutu 8. marec. Njihova raziskava je pokazala, da so za pomoč otrokom pri delu za šolo zadolžene predvsem mame oziroma skrbnice. 43 odstotkov vprašanih pravi, da je prepirov v družini več, stisko ob usklajevanju vseh vlog pa je izrazila več kot polovica. Dva tedna po vrnitvi osnovnošolcev prve triade v šole se mnogi sprašujejo, kako znanje pridobivajo v šoli in koliko ga že imajo.

icon-expand