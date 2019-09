Zaradi peklenske vročine v Franciji to poletje 1500 smrtnih žrtev

Francosko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je skoraj 1500 ljudi to poletje umrlo zaradi posledic rekordnih temperatur, ki so prizadele Francijo in večji del Evrope. Večinoma so bile posledice rekordnih temperatur usodne za starejše od 75 let.

Evropo je to poletje prizadelo več vročinskih valov, padali so temperaturni rekordi. Vročinski val je v več evropskih državah podrl junijske rekorde. Vroč zrak, ki je dosegel Evropo iz Sahare, je v Franciji, Nemčiji, Španiji in Italiji poskrbel tudi za do 10 stopinj višje temperature kot običajno.

Deset ljudi je umrlo med delom. Večina je delala na prostem. FOTO: AP

V Franciji so zaradi vročinskega vala v juliju začasno zaprli celo jedrsko elektrarno, v Parizu je bilo celo bolj vroče kot v Kairu. V Franciji je temperatura zraka to poletje prvič od začetka meritev v 19. stoletju presegla 45 stopinj Celzija. 45,9 stopinje so namerili v vasi Gallargues-le-Montueux v bližini Montpellierja v departmaju Gard na jugu države.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi takšni vročinski valovi, ki jih poganjajo naraščajoče temperature, ki jih povzročajo izpusti toplogrednih plinov, lahko postali stalnica v Evropi, ki na takšne pojave ni najbolje pripravljena. FOTO: Dreamstime