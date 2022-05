Zaradi plazov po hudem neurju ogroženi dve stanovanjski hiši

"Česa takega še nismo doživeli, vse nas je bilo strah, zdaj pa nas je strah peljati se v dolino," dan po hudem neurju, ki je zajelo občino Lovrenc na Pohorju, razlagajo domačini. Močno deževje jim je uničilo ali poškodovalo približno 30 kilometrov lokalnih in gozdnih cest, sprožili so se številni manjši plazovi in tudi štirje večji. Zaradi plazov sta ogroženi dve stanovanjski hiši, bivanje pa vsaj v eni od njih po prvih ocenah ni več varno. Kam bodo šli in ali bo občina sploh zmogla sama financirati celotno sanacijo?