Zaradi podtaknjenih igel v jagodah aretirali žensko

Po kompleksni, zahtevni in zapleteni preiskavi je policija v povezi s podtikanjem bucik in igel v jagode na trgovinskih policah aretirala 50-letno žensko, so sporočile oblasti. Žensko naj bi še danes privedli pred sodnika.

Zahrbtna in nenavadna sabotaža pridelovalce jagod spravila na kolena Bucike in igle, skrite v jagodah, so avstralske pridelovalce jagod spravile na kolena.Avstralsko javnost je septembra pretresel škandal, ko so v kar štirih zveznih državah našli igle in bucike v jagodah. V Avstraliji so prijavili najmanj sto primerov igel, ki so jih našli v jagodah. Igle so našli v vseh šestih avstralskih državah, pri najmanj šestih različnih znamkah jagod. Najdba igel je povzročila vsesplošno panika tako v Avstraliji kot tudi v sosednjih državah.

V Avstraliji so prijavili najmanj sto primerov igel, ki so jih našli v jagodah. FOTO: Thinkstock