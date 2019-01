Zaradi polarnega mraza vlaki vozijo po gorečih tirnicah

Polarni mraz, ki je zajel Severno Ameriko, je v noči na danes dosegel vrhunec, temperature so se spustile tudi do 50 stopinj pod ničlo, poročajo ameriški mediji. Medtem s Chicaga prihajajo nenavadne fotografije gorečih železniških tirnic, po katerih vozijo vlaki.

Zakaj zažigajo tirnice?

"V resnici jih ne zažigamo," je pojasnil predstavnik čikaških železnic Michael Gillis. Plameni so namreč posledica plinov, ki uzhajajo iz grelnikov, ti pa so nameščeni vzdolž tirnic. "Kadarkoli zunaj zmrzuje, uporabljamo te grelnike, da ogrevajo tirnice," je povedal Gillis. In zakaj jih je sploh treba ogrevati?

Ekstremni mraz poškoduje železniške tirnice, pojasnjujejo železničarji. Zaradi izredno nizkih temperatur se kovine skrčijo, to pa povzroči, da se tirnice med seboj ločijo, povezava, po katerih vozijo vlaki, je tako prekinjena. "Z ogrevanjem dosežemo, da se kovine spet razširijo in da se tirnice spet povežejo," je razložil Gillis. Poleg tega ogrevanje uporabljajo tudi za to, da odtajajo odvečen led in sneg, ki se nabere na tirnicah in prav tako ovirajo železniški promet.

"Delavci na železniškah delajo 12-urne izmene, da nadzorujejo ogenj, ki se razplamti po tirnicah," je o težaških razmerah, ki ga povzroča mraz v Chicagu, še povedal Gillis.