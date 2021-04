Zaradi poletnih pnevmatik na zasneženih cestah številni zdrsi vozil

Kot so meteorologi že nekaj dni napovedovali, je Slovenijo zajelo močno sneženje. O zdrsih predvsem tovornih vozil in o manjših prometnih nesrečah so poročali s celotne države, a najhuje je bilo na primorski avtocesti med Postojno in Kozino. Primorska pa tudi štajerska avtocesta sta bili občasno zaprti. Po besedah Družbe za avtoceste je do nesreč in zastojev prihajalo predvsem zaradi zdrsov osebnih vozil, ki so kljub povsem zimskim razmeram imela letne pnevmatike.

