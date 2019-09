Zaradi politja kave v pilotski kabini predčasno pristali na tleh

Kot so ugotovili preiskovalci, v omenjenem incidentu nihče od kabinskega osebja ni utrpel telesnih poškodb. Je pa letalska družba od nesrečnega dogodka postala bolj pozorna na načine ravnanja s tekočinami in predvsem zagotavljanja zadostnega števila pokrovčkov za kavne lončke na letih njihovih letal.

"Operater je prav tako izdal tudi opozorilo vsem svojim letalskim posadkam, v katerem opozarja na previdnost pri ravnanju s tekočinami," so še zapisali preiskovalci.

Tiskovni predstavnik letalske družbe Condor, ki je del skupine Thomas Cook, pa je v uradni izjavi dejal, da je bila preusmeritev poleta iz Frankfurta v Cancun letošnjega 6. februarja na irsko letališče Shannon previdnostni ukrep, za katerega so se odločili zaradi manjših količin dima po razlitju tekočin v pilotski kabini.

"Ker je varnost naša prioriteta, smo ta incident podrobno preiskali in pregledali postopke ravnanja s tekočinami v pilotski kabini. Naše posadke smo opozorili na previdno ravnanje in uporabo ustreznih lončkov za vodo ali kavo. Opravičujemo se za morebitne nevščenosti, ki so jih naši potniki imeli zaradi preusmeritve leta," so dodali.